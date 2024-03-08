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Белорусские пятиборцы и гимнасты вышли в финалы Кубка мира

08 марта 2024 13:49
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Белорусские спортсмены вышли в финалы на этапах Кубка мира по современному пятиборью и спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пятиборцы и гимнасты вышли в финалы Кубка мира-1

В египетском Каире наша пятиборка Мария Гнедчик на стадии 1/2финала не слишком удачно провела фехтование, показала неплохой результат в плавании, а в лазер-ране стала лучшей. В итоге Мария с четвертой позиции прошла в финал.

Белорусские пятиборцы и гимнасты вышли в финалы Кубка мира-4

Тем временем в Баку на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в решающий турнир пробился Егор Шарамков. В квалификации белорус показал седьмой результат из 53 участников, дальше прошла лучшая восьмерка.

# Спортивные соревнования # Мария Гнедчик # Егор Шарамков

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