Белорусские пятиборцы и гимнасты вышли в финалы Кубка мира

Белорусские спортсмены вышли в финалы на этапах Кубка мира по современному пятиборью и спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В египетском Каире наша пятиборка Мария Гнедчик на стадии 1/2финала не слишком удачно провела фехтование, показала неплохой результат в плавании, а в лазер-ране стала лучшей. В итоге Мария с четвертой позиции прошла в финал.