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Белоруски вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью

19 апреля 2024 10:38
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В турецкой Анкаре на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью определились финалистки индивидуального турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью-1

И среди участниц решающего раунда есть белоруски: бронзовый призер пекинской Олимпиады Анастасия Прокопенко и трехкратная победительница II Игр стран СНГ Мария Гнедчик. Причем обе стартовые дисциплины, фехтование и плавание, у наших девушек не задались. Однако успешное выступление в лазер-ране позволило белорускам пройти дальше. За награды они сразятся в субботу, 20 апреля. А сегодня в финал попробует пробиться единственный наш мужской представитель Максим Марук. Кубок мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

# Спортивные соревнования # Мария Гнедчик # Максим Марук

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