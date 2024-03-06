Белоруски вышли в полуфинал на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью

Белоруски Мария Гнедчик и Анастасия Прокопенко вышли в полуфинал на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в египетском Каире и является квалификационным на Олимпийские игры в Париже. Наши девушки успешно выступили в своих отборочных группах и теперь 7 марта сразятся за финал. В 1/2 финала Гнедчик вышла с общим третьим результатом.

Сегодня на турнире стартуют мужчины, в заявочном списке четыре белорусских атлета: Евгений Орел, Владислав Нестеров, Илья Полозков и Максим Марук. Это первый старт для наших пятиборцев после возвращения на мировую арену.