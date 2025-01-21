В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью памяти Петра Вегеры

Победителем среди мужчин стал чемпион мира и Европы до 17 лет Аким Гнедчик, у женщин высокий класс смогла подтвердить медалистка этапов Кубка мира Мария Гнедчик.

Аким Гнедчик, победитель соревнований: Доволен своими результатами. Сегодня фехтование далось, потом тоже личный результат установил в полосе препятствий. Сегодня все хорошо получилось.

Мария Гнедчик, победительница соревнований: Это, наверное, один из самых главных стартов, именно внутри страны. Я довольна, все здорово, рада, что победила. Сегодня пару часов назад победил мой брат. Я очень рада, что вот мы вдвоем сегодня с ним выиграли. Дальше – больше, и основные силы, конечно же, оставим на международные старты.

Примечательно, что на этом старте спортсмены соревновались в новой дисциплине – полосе препятствий. Новшество было утверждено на конгрессе Международной федерации в ноябре.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Жалко, что современное пятиборье утратило такую замечательную дисциплину, как верховая езда. Рассчитываем, что спустя четыре года нам удастся обратно чуть-чуть, маленькими шажочками, но все-таки вернуть этот прекрасный вид спорта в нашу семью, в пятиборье. Результаты показаны были что у мужчин, что у женщин хорошие. Я считаю, что конкурентоспособны на международном уровне.

Участники имели возможность не только проверить свою спортивную форму в начале года. Кубок стал отборочным стартом. 8 лучших спортсменов у мужчин и женщин получат возможность выступить на первом этапе Кубка мира, который пройдет в конце февраля в Каире.