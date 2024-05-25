Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью

В суперфинал попали 18 сильнейших спортсменок. 25 мая после фехтования белоруска занимала 9-е место, затем набрала максимальные 300 очков в конкуре и не очень успешно показала себя в плавании. На старт лазер-рана Мария выходила в середине протокола, но в итоге продемонстрировала один из лучших результатов и финишировала второй.

Таким образом, Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг, откуда по окончании квалификационного периода путевки на Игры в Париж получат 9 спортсменок.