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Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью

25 мая 2024 14:16
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Мария Гнедчик стала серебряным призером заключительного этапа Кубка мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью-1

В суперфинал попали 18 сильнейших спортсменок. 25 мая после фехтования белоруска занимала 9-е место, затем набрала максимальные 300 очков в конкуре и не очень успешно показала себя в плавании. На старт лазер-рана Мария выходила в середине протокола, но в итоге продемонстрировала один из лучших результатов и финишировала второй.

Таким образом, Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг, откуда по окончании квалификационного периода путевки на Игры в Париж получат 9 спортсменок.

# Спортивные соревнования # Мария Гнедчик

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