Мария Гнедчик завоевала золото по современному пятиборью на Кубке Павла Леднёва в Москве

В Москве завершился заключительный этап соревнований по современному пятиборью Кубок Павла Леднева, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Участие в стартах принимали сильнейшие спортсмены из Беларуси, России и Казахстана. Сегодня, 9 августа, борьбу за медали вели женщины. Наши пятиборки подтвердили высокий уровень готовности. Мария Гнедчик завоевала золото турнира, а бронза в активе Виолетты Гуреевой.