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Мария Гнедчик завоевала золото по современному пятиборью на Кубке Павла Леднёва в Москве

09 августа 2024 13:42
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В Москве завершился заключительный этап соревнований по современному пятиборью Кубок Павла Леднева, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Мария Гнедчик завоевала золото по современному пятиборью на Кубке Павла Леднёва в Москве-1

Участие в стартах принимали сильнейшие спортсмены из Беларуси, России и Казахстана. Сегодня, 9 августа, борьбу за медали вели женщины. Наши пятиборки подтвердили высокий уровень готовности. Мария Гнедчик завоевала золото турнира, а бронза в активе Виолетты Гуреевой.

# Спортивные соревнования # Мария Гнедчик

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