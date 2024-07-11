Максим Марук возглавил промежуточный протокол мужского финала 3-го этапа «Кубка Леднёва» по современному пятиборью

Третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», который в эти дни проходит в Минске, движется к развязке. За награды борются не только сборные России и Беларуси, конкуренцию им составляют спортсмены из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финал у мужчин вышли восемь белорусов. После завершения первой дисциплины – основного раунда по фехтованию – лидирует наш Максим Марук. Из 35 встреч он победно провел 29. В пятницу, 12 июля, 18 участников главного старта пройдут еще четыре дисциплины, в числе которых верховая езда, и определят сильнейших. Отметим, «Кубок Павла Леднева» сопряжен с чемпионатом Беларуси, в рамках которого еще представлен конный спорт. Это последняя возможность для участников посоревноваться в классической программе, которая уже изменена – на смену «лошади» пришла «полоса препятствий».

Герман Соболев, представитель сборной Казахстана по современному пятиборью:

Так как здесь еще остался конный вид, мы приехали сюда, для того чтобы и выступить, и победить. Здесь каждый второй – чемпион мира, чемпионы в команде мира и так далее. Сюда приезжаешь и получаешь очень хороший опыт, так как россияне и белорусы одни из самых сильнейших в мире.

Сергей Шуин, старший тренер сборной России по современному пятиборью:

Раньше мы еще немножко ездили на автобусах в разных местах, «Ратомка» там, а сейчас стадион ваш построили – в принципе, все в одном месте, в шаговой доступности. Это очень удобно. Организовано здесь отлично, гостиницы, питание отличные. Хорошие соревнования.