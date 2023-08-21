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Мария Гнедчик и Илья Полозков одержали победу в финале Кубка Леднева

21 августа 2023 15:35
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Белорусские пятиборцы Мария Гнедчик и Илья Полозков одержали победы на финальном этапе Кубка Леднева, в котором принимали участие сильнейшие пятиборцы Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Гнедчик и Илья Полозков одержали победу в финале Кубка Леднева-1

В заключительный день стартов состоялся финал у мужчин. После фехтования и плавания лидировали белорус Илья Полозков и россиянин Егор Громадский. Судьба золота решилась на заключительном круге лазер-рана. Первым финишировал Полозков, Громадский отстал от нашего спортсмена на шесть секунд.

Мария Гнедчик и Илья Полозков одержали победу в финале Кубка Леднева-4

Илья Полозков, победитель финального этапа Кубка Леднева по современному пятиборью:
Честно говоря, подбегая к последней стрельбе, было еще непонятно, боязно, что отстреляю как-то плохо, он убежит, и я не смогу его догнать, тем более, как мне показалось, он экономился первую часть дистанции. Но оказалось, нет, к бегу мы сейчас готовы сильнее.

Третье место занял еще один белорусский пятиборец Евгений Орел.

# Спортивные соревнования # Мария Гнедчик # Илья Полозков # Фотофакт

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