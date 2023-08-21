Мария Гнедчик и Илья Полозков одержали победу в финале Кубка Леднева

В заключительный день стартов состоялся финал у мужчин. После фехтования и плавания лидировали белорус Илья Полозков и россиянин Егор Громадский. Судьба золота решилась на заключительном круге лазер-рана. Первым финишировал Полозков, Громадский отстал от нашего спортсмена на шесть секунд.

Илья Полозков, победитель финального этапа Кубка Леднева по современному пятиборью:

Честно говоря, подбегая к последней стрельбе, было еще непонятно, боязно, что отстреляю как-то плохо, он убежит, и я не смогу его догнать, тем более, как мне показалось, он экономился первую часть дистанции. Но оказалось, нет, к бегу мы сейчас готовы сильнее.

Третье место занял еще один белорусский пятиборец Евгений Орел.