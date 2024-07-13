Прямой эфир

Белоруска Мария Гнедчик стала 4-й на ЧЕ по современному пятиборью

13 июля 2024 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская спортсменка Мария Гнедчик стала четвертой на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Мария Гнедчик стала 4-й на ЧЕ по современному пятиборью-1

Лидер нашей национальной команды заняла 8-е место по итогам фехтования, показала 15-й результат в конкуре и 11-е время в заплыве на 200 метров. На старт заключительного вида программы лазер-рана наша спортсменка выходила 12-й. В своей коронной дисциплине Мария отыграла дефицит в полминуты. Финишную черту Гнедчик пересекла четвертой, на долю секунды не дотянув до третьего места. Еще одна белоруска, Анастасия Малашенока, расположилась на итоговой 15-й строчке.

# Спортивные соревнования # общество # Мария Гнедчик

Другие новости рубрики

Все новости
Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска
13 июля 2024 12:52

Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска

На Аллее звёзд в Витебске появилась именная звезда Григорию Лепсу
13 июля 2024 12:10

На Аллее звёзд в Витебске появилась именная звезда Григорию Лепсу

«Дождь по расписанию». МЧС Витебска спасает гостей «Славянского базара» от жары
13 июля 2024 11:44

«Дождь по расписанию». МЧС Витебска спасает гостей «Славянского базара» от жары