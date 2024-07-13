Белоруска Мария Гнедчик стала 4-й на ЧЕ по современному пятиборью

Белорусская спортсменка Мария Гнедчик стала четвертой на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей национальной команды заняла 8-е место по итогам фехтования, показала 15-й результат в конкуре и 11-е время в заплыве на 200 метров. На старт заключительного вида программы лазер-рана наша спортсменка выходила 12-й. В своей коронной дисциплине Мария отыграла дефицит в полминуты. Финишную черту Гнедчик пересекла четвертой, на долю секунды не дотянув до третьего места. Еще одна белоруска, Анастасия Малашенока, расположилась на итоговой 15-й строчке.