Новости по тегу #Максим Воропай

К услугам посетителей спортивный, тренажерный и фитнес-залы, а также современная спа-зона. Комплекс располагает самым большим количеством оборудования в районе.
Лідарамі сталі супрацоўнікі адміністрацыі Кастрычніцкага раёна. Другой апынулася каманда Заводскага раёна, на трэцім месцы – прадстаўнікі Партызанскага.
Покататься на лыжах можно в каждом районе.
Также модернизировано свыше 40 комплексов.
А при наступлении благоприятных погодных условий планируют залить открытые сезонные катки, обустроить хоккейные коробки и горки для катания.
Планируется, что в 2025 году завершится реконструкция спорткомплекса «Динамо» на Даумана. В лесном массиве «Медвежино» создадут лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км с тиром для биатлонистов.
Новые велодорожки будут отделены от автомобильных потоков. Это значительно снизит риск аварий.
Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. В республике успешно развивается 132 вида спорта. Достижения белорусских спортсменов известны всему миру.
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