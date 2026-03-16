Прямой эфир

Новости по тегу #Максим Воропай

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»
16 марта 2026 20:13

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»

Биатлонная эстафета среди команд Мингорисполкома и администраций районов прошла в столице
21 февраля 2026 11:02

Биатлонная эстафета среди команд Мингорисполкома и администраций районов прошла в столице

В Минске создано 14 лыжных трасс и обустроено 35 локаций для катания на тюбингах
06 января 2026 18:48

В Минске создано 14 лыжных трасс и обустроено 35 локаций для катания на тюбингах

Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года
24 июня 2025 18:03

Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года

В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км
14 января 2025 17:49

В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км

В 2025 году Минск пополнится новыми спортивными объектами
15 ноября 2024 18:17

В 2025 году Минск пополнится новыми спортивными объектами

380 км велодорожек обустроят в Минске
11 октября 2024 18:00

380 км велодорожек обустроят в Минске

Как развивается лыжероллерный спорт в Беларуси? Рассказываем, где этому можно обучиться
30 сентября 2024 11:20

Как развивается лыжероллерный спорт в Беларуси? Рассказываем, где этому можно обучиться

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси
13 июля 2024 11:21

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси

Началась регистрация – в Минске идёт подготовка к полумарафону
10 июня 2024 19:04

Началась регистрация – в Минске идёт подготовка к полумарафону

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира
19 мая 2024 11:34

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира

Полсотни спортивных площадок отремонтируют в Минске в 2024-м
13 марта 2024 17:50

Полсотни спортивных площадок отремонтируют в Минске в 2024-м