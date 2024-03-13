Полсотни спортивных площадок отремонтируют в Минске в 2024-м

Полсотни спортивных площадок отремонтируют в столице в этом году. Еще девять объектов ожидает модернизация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, заметно преобразятся дворовые территории для занятий спортом на улицах Ангарской, Якубова, Чечота, Казинца, Пулихова и Натуралистов. Здесь полностью заменят покрытие, установят новое оборудование. Всего Минске обустроено почти четыре тысячи спортивных сооружений. А в парках и во дворах – около 330 площадок. Мониторинг за их состоянием ведется регулярно. После осмотра определяют план работ по частичному либо полному обновлению.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Активность у минчан занятия физической культурой и спортом, конечно, возрастает с учетом того, что много людей любят и по парковой зоне побегать, позаниматься на турниках, на воркаут-площадках. Также пользуются спросом наши лыжероллерные трассы, после зимнего сезона мы их сейчас активно начнем подметать, вымывать, чтобы уже непосредственно любители передвижения на лыжероллерах, роликовых коньках приступили к занятиям на асфальтовом покрытии.

В рамках месяца по благоустройству и озеленению города запланированы также работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм. Генеральная уборка после зимы запланирована во всех дворах, местах общего пользования и технических помещениях.