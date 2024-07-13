В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси

Сотни километров преодолели около 300 участников велопробега, финальной точкой которого стал Минск. Его приурочили к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и празднику собора белорусских святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовали спортсмены-любители в Брестской крепости. В течение нескольких дней на пути следования они посещали места памяти в регионах. В столице Тростенец, Шталаг-352, стелу Минск – город-герой» и Благовщину. В мемориалах, посвященным подвигу воинов-освободителей, участники велопробега отдали дань памяти и возложили цветы.

Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Белорусской православной церкви:

Героический дух нашего народа был воспитан десятками, сотнями поколений предков, переживших огромное количество воин. И сегодня, вплетаясь в те мероприятия, которые проходят в городе и республике, мы совершим здесь молитву.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Проект нацелен, во-первых, на патриотическое воспитание. Почтить память тех людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня это символично, вспоминать каждого, кто отдал жизнь за нашу страну