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В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси

13 июля 2024 11:21
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Сотни километров преодолели около 300 участников велопробега, финальной точкой которого стал Минск. Его приурочили к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и празднику собора белорусских святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси-1

Стартовали спортсмены-любители в Брестской крепости. В течение нескольких дней на пути следования они посещали места памяти в регионах. В столице Тростенец, Шталаг-352, стелу Минск – город-герой» и Благовщину. В мемориалах, посвященным подвигу воинов-освободителей, участники велопробега отдали дань памяти и возложили цветы.

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси-4

Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Белорусской православной церкви:
Героический дух нашего народа был воспитан десятками, сотнями поколений предков, переживших огромное количество воин. И сегодня, вплетаясь в те мероприятия, которые проходят в городе и республике, мы совершим здесь молитву.

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси-7

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Проект нацелен, во-первых, на патриотическое воспитание. Почтить память тех людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня это символично, вспоминать каждого, кто отдал жизнь за нашу страну

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси-10

Завершится велопробег у Храма-памятника в честь Всех святых. Там состоятся митинг-реквием и молебен.

# Государственная политика # общество # Протоиерей Федор Повный # Максим Воропай

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