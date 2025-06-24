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Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года

24 июня 2025 18:03
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Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также модернизировано свыше 40 комплексов.

В Минске постоянно расширяют возможности для активного отдыха и занятий физической культурой. Наиболее популярны воркаут-площадки. Также постепенно разрастается сеть велодорожек. Сейчас их протяженность – более 300 километров. В 2025 году веломаршруты увеличатся еще на 5 километров. Кроме того, для динамичных тренировок открыты лыжероллерные трассы и теннисные корты.

Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года-2

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В летний период работают 362 спортивные площадки на открытом воздухе. Также у жителей города пользуются спросом крытые спортивные объекты. Это и теннисные корты, и бассейны, и два аквапарка. В рамках круглогодичной спартакиады мы проведем соревнования по волейболу и мини-футболу. 

Также в Минске запущен проект «Спорт для всех». Каждые выходные в городе проводится более 120 бесплатных тренировок. Всего свыше 15 направлений – от йоги и бадминтона до зумбы и баскетбола.

# Социальная инфраструктура # Максим Воропай

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