Более 200 спортивных площадок отремонтированы в Минске за три года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также модернизировано свыше 40 комплексов.

В Минске постоянно расширяют возможности для активного отдыха и занятий физической культурой. Наиболее популярны воркаут-площадки. Также постепенно разрастается сеть велодорожек. Сейчас их протяженность – более 300 километров. В 2025 году веломаршруты увеличатся еще на 5 километров. Кроме того, для динамичных тренировок открыты лыжероллерные трассы и теннисные корты.