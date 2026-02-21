Биатлонная эстафета среди команд Мингорисполкома и администраций районов прошла в столице

Марознае надвор'е – час для заняткаў зімовымі відамі спорту. У эстафеце па біятлоне сёння, 21 лютага, прынялі ўдзел супрацоўнікі Мінгарвыканкама, адміністрацый раёнаў, СМІ і дэпутаты, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

На трасе ў Вяснянцы сабраліся каля 500 чалавек. Чатыры ўдзельнікі ад кожнай з 12 каманд пераадольвалі дыстанцыю ў кіламетр з адным заходам на агнявы рубеж. Атмасфера сапраўднага адзінства і спартыўнага азарту панавала на працягу ўсяго спаборніцтва.

Максім Варапай, начальнік галоўнага ўпраўлення спорту і турызму Мінгарвыканкама:

Это, конечно, позволяет нам сформировать команду для участия в «Минской лыжне», которая пройдет в марте в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». Ну и, конечно, своим примером показать, что нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом и здоровым образом жизни.

Уладзімір Кухараў, старшыня Мінгарвыканкама:

В этом году, конечно, зима показала, что все, кто хотел заниматься и лыжами, и коньками, имели прекрасную возможность. У нас их большое количество. Мы планируем еще подготовиться и в следующем году увеличить количество и лыжных трасс, и катков для того, чтобы люди могли, особенно дети, целый день проводить именно на улице, заниматься спортом и получать заряд бодрости. Лідарамі сталі супрацоўнікі адміністрацыі Кастрычніцкага раёна. Другой апынулася каманда Заводскага раёна, на трэцім месцы – прадстаўнікі Партызанскага. Дарэчы, зводная каманда Мінгарвыканкама і Савета дэпутатаў таксама фінішавала першай, але яна выступала па-за конкурсам.

Дзмітрый Калодзінскі, галоўны спецыяліст, які курыруе пытанні спорту і турызму адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Мінска:

Участвуем не первый раз. В прошлом году чуть хуже выступили. Подготовились. В этом году уже намного получше. Атмосфера, сами видите, прекрасная, потрясающая. Все команды готовы, заряжены. Наша задача была не оплошать. В принципе, мы это сделали. Результатом мы довольны.