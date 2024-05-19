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Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира

19 мая 2024 11:34
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Торжество спорта, новых достижений и единения народов. Минск присоединился к международному полумарафону One Run, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира-1

Синхронный старт состоялся одновременно в десятках городов мира – Пекине, Москве, Абу-Даби, Белграде и многих других. Только в нашей столице поучаствовали около 2 тысяч человек. Они могли выбрать одну из четырех дистанций. Самая протяженная – 21 километр и 100 метров. Юным любителям спорта нужно было пробежать 1 000 метров. И с этим справились около 500 мальчишек и девчонок.

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира-4

Милана Михайлова:
Мне пять лет. Я очень волнуюсь, это мой первый забег. Я пришла с мамой, она за меня болеет.

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира-7

Дарья Писаревская:
Для меня это не первый марафон в жизни, потому что я бегала и на Минском полумарафоне. Я решила сюда прийти, чтобы показать себя и завоевать награду.

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира-10

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Одно из социальных направлений нашей страны – занятия физической культурой и спортом. И чем больше людей будет приобщаться к здоровому образу жизни, тем будет краше наша страна и здоровая нация.

Минск присоединяется к международному полумарафону One Run уже второй год подряд. Этот старт становится для нашей страны доброй майской традицией. Помимо белорусов, на этот раз ее поддержали бегуны из России, Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Китая и Египта.

# Спортивные соревнования # Максим Воропай

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