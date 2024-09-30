Как развивается лыжероллерный спорт в Беларуси? Рассказываем, где этому можно обучиться

Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. В республике успешно развивается 132 вида спорта. Достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Страна вырастила более сотни призеров Олимпийских игр. Гордость и уважение вызывают высокие результаты белорусских паралимпийцев, которые со всех международных стартов обязательно возвращаются с многочисленными наградами.

Лишним о спорте поговорить не будет. Лыжероллеры – именно этот спорт развивается в Беларуси весьма активно. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета.

Александр Стасевич, ведущий:

Все спортивные победы начинаются с малого. Большие звезды вырастают на детских спортивных площадках. Что у нас с инфраструктурой?