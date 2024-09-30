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Как развивается лыжероллерный спорт в Беларуси? Рассказываем, где этому можно обучиться

30 сентября 2024 11:20
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Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. В республике успешно развивается 132 вида спорта. Достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Страна вырастила более сотни призеров Олимпийских игр. Гордость и уважение вызывают высокие результаты белорусских паралимпийцев, которые со всех международных стартов обязательно возвращаются с многочисленными наградами.

Лишним о спорте поговорить не будет. Лыжероллеры – именно этот спорт развивается в Беларуси весьма активно. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета.

Александр Стасевич, ведущий:
Все спортивные победы начинаются с малого. Большие звезды вырастают на детских спортивных площадках. Что у нас с инфраструктурой?

Как развивается лыжероллерный спорт в Беларуси? Рассказываем, где этому можно обучиться-2

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета:
Сегодня 344 спортивные площадки действуют на территории города. Вся спортивная инфраструктура, которая в общеобразовательных школах, доступна не только для детей, но и для взрослого населения города. Если мы говорим про лыжероллеры, передвижение на лыжероллерах, то уже в 5-6 лет после роликовых коньков можно становиться на лыжероллеры и пробовать себя в этом виде спорта.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # Александр Стасевич # Максим Воропай # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный

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