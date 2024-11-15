В 2025 году Минск пополнится новыми спортивными объектами

С 2021 по 2025 годы в стране активно реализуется государственная программа «Физическая культура и спорт». На важности развития спорта в качестве одного из приоритетов государственной политики не раз акцентировал внимание Президент. Так, в столице создают все условия для здорового образа жизни населения. Реконструируют имеющиеся и возводят новые объекты спортивной инфраструктуры, благоустраивают парки и зеленые зоны, развивают сети велодорожек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что в 2025 году завершится реконструкция спорткомплекса «Динамо» на Даумана. В лесном массиве «Медвежино» создадут лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км с тиром для биатлонистов. Пополнится столица и двумя физкультурно-оздоровительными комплексами: в микрорайонах Каменная Горка и Лошица.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На территории города идет полномерная работа по развитию спортивной и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры. За последние годы у нас появились такие объекты, как тир, скалодром на стадионе «Динамо», открытые теннисные корты по улице Жудро, появился прекрасный Национальный бассейн.

Сегодня в Минске создают все условия для активного образа жизни. В городе порядка 300 км велодорожек, более 340 спортивных площадок, в каждом районе обустроены лыжные трассы с искусственным снегом. Работы в этом направлении продолжатся.