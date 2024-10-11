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380 км велодорожек обустроят в Минске

11 октября 2024 18:00
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Около 380 километров велодорожек будет обустроено в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

380 км велодорожек обустроят в Минске-2

Вопросы развития инфраструктуры для двухколесного транспорта и пешеходных зон в столице обсудили в Мингорисполкоме. Новые велодорожки будут отделены от автомобильных потоков. Это значительно снизит риск аварий и позволит создать более комфортные условия для передвижения. Уже ведутся работы по прокладке велополосы вдоль канала Слепянской водной системы. Проект станет примером интеграции подобной инфраструктуры в природные ландшафты города.

380 км велодорожек обустроят в Минске-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Мы будем прибавлять в километрах, в развитии инфраструктуры, велопарковок, велопаркингов. И на сегодня мы видим, насколько потребности у минчан в передвижении на велосипеде. В ближайшее время рассмотрим вопрос соединения велосипедных маршрутов Минского района с городом Минском.

Отметим, не так давно новые велополосы обустроили на улице Веры Хоружей в районе Комаровского рынка. Еще один маршрут для двухколесного транспорта появился и на улице Нововиленской.

# Социальная инфраструктура # Максим Воропай

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