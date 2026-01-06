В Минске создано 14 лыжных трасс и обустроено 35 локаций для катания на тюбингах

В Минске оборудовано 14 лыжных трасс с искусственным и натуральным покрытием. Их общая протяженность около 24 километров. Покататься на лыжах можно в каждом районе. Так в Веснянке трасса протянулась более чем на два километра. Использован искусственный снег. В ближайшее время ее планируют расширить до пяти километров. Также для горожан организованы почти 200 пунктов проката лыжного инвентаря.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Что касается горок для катания на тюбингах – их организовано в городе, по согласованию с МЧС, 35, где действительно безопасно могут родители со своими детьми проводить время. И здесь, конечно, хочется напомнить по мерам безопасности катания на тюбингах, потому что тюбинг – это неуправляемое средство и нужно выбирать то место, где кататься, и на каких скоростях это делать.

Кроме того в Минске залито почти 30 ледовых катков и почти столько же хоккейных коробок. Они открыты на базе столичных школ и гимназий.