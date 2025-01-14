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В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км

14 января 2025 17:49
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В Минске планируют обустроить 14 лыжных трасс. Их общая протяженность – свыше 24 километра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км-2

Используют как искусственный, так и естественный снег. Уже подготовлена необходимая техника. А при наступлении благоприятных погодных условий планируют залить открытые сезонные катки, обустроить хоккейные коробки и горки для катания. 

Несмотря на то, что природный снег в этом сезоне отсутствует, уже оборудовали две трассы с искусственным покрытием. Одна из них (протяженностью около 970 метров) расположена в Веснянке. Другая – в Чижовке. Ее длина 290 метров. Также работают пункты проката спортинвентаря.

В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Большое количество пунктов прокатов на территории города как лыж, так и коньков. Учащиеся общеобразовательных школ, конечно, могут воспользоваться всем зимним инвентарем, который есть в общеобразовательных учреждениях, и абсолютно бесплатно.

В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км-6

Покататься можно и в «Солнечной долине» на учебном склоне. Чтобы освоить лыжи или сноуборд, можно пройти подготовку под руководством опытных инструкторов.

# Сноуборд # Максим Воропай

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