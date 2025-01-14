В Минске обустроят 14 лыжных трасс протяжённостью 24 км

В Минске планируют обустроить 14 лыжных трасс. Их общая протяженность – свыше 24 километра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Используют как искусственный, так и естественный снег. Уже подготовлена необходимая техника. А при наступлении благоприятных погодных условий планируют залить открытые сезонные катки, обустроить хоккейные коробки и горки для катания.

Несмотря на то, что природный снег в этом сезоне отсутствует, уже оборудовали две трассы с искусственным покрытием. Одна из них (протяженностью около 970 метров) расположена в Веснянке. Другая – в Чижовке. Ее длина 290 метров. Также работают пункты проката спортинвентаря.