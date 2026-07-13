Новости по тегу #Максим Рассоха

Перед юными исполнителями стояла непростая задача: за несколько часов добиться слаженного звучания с прославленным академическим концертным оркестром Михаила Финберга.
На сцену вышли лучшие молодые исполнители Минска. Среди них – лауреаты международных и республиканских фестивалей. Юные артисты совместно с профессиональным оркестром исполнили популярные композиции.
«Лучшие учащиеся минских музыкальных школ искусств имеют уникальную возможность выступать в сопровождении профессионального нашего национального коллектива».
В следующий раз Национальный академический оркестр имени Финберга выступит в Верхнем городе 23 августа.
Дети остаются детьми, но виден уровень подготовки. Приятно работать с теми, у кого четко все подготовлено. Получаешь удовольствие от работы.
Каждый этап «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать причастность к общему делу.
Ханс Циммер, Нино Рота – Тема любви из «Крестного отца», Эннио Морриконе «Chi Mai». Также будет музыка Луи Армстронга «Let my people go». Советские композиторы: Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев и многие другие.
10 октября 2026 15:57
10 октября 2026 15:42
10 октября 2026 15:24
10 октября 2026 15:04
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36
10 октября 2026 14:32
10 октября 2026 14:30