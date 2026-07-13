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Новости по тегу #Максим Рассоха

Репетиции детского конкурса «Витебск-2026» прошли на киностудии «Беларусьфильм»
13 июля 2026 07:09

Репетиции детского конкурса «Витебск-2026» прошли на киностудии «Беларусьфильм»

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе
07 июня 2026 13:55

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга
25 мая 2026 19:54

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга

В Минске прошёл уникальный концерт под открытым небом «Музыка народов мира»
13 июля 2025 10:40

В Минске прошёл уникальный концерт под открытым небом «Музыка народов мира»

Второй день детского музыкального конкурса «Витебск» – Максим Рассоха назвал своих фаворитов
10 июля 2025 14:09

Второй день детского музыкального конкурса «Витебск» – Максим Рассоха назвал своих фаворитов

Флешмобы, концерты, выставки – как прошёл второй день «Марафона единства» в Минске
21 января 2025 19:50

Флешмобы, концерты, выставки – как прошёл второй день «Марафона единства» в Минске

Песни из «Титаника» и «Крёстного отца»! Руководитель оркестра имени Финберга рассказал о программе, где будут подпевать все
18 ноября 2024 12:22

Песни из «Титаника» и «Крёстного отца»! Руководитель оркестра имени Финберга рассказал о программе, где будут подпевать все

Худрук оркестра Финберга рассказал о новом джазовом фестивале в Несвиже
28 июня 2024 12:34

Худрук оркестра Финберга рассказал о новом джазовом фестивале в Несвиже

«Гастрольный тур по всей Беларуси». Что даёт участие в проекте «Мы – музыкальное будущее страны»?
20 мая 2024 19:44

«Гастрольный тур по всей Беларуси». Что даёт участие в проекте «Мы – музыкальное будущее страны»?

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра
28 марта 2024 14:03

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра

Двое суток на самолётах. Вот как добирался до Витебска самый дальний участник детского конкурса
12 июля 2023 11:29

Двое суток на самолётах. Вот как добирался до Витебска самый дальний участник детского конкурса

«Главное – держать уровень». Нужно ли оркестру быть популярным? Мнение худруководителя
10 июля 2023 18:20

«Главное – держать уровень». Нужно ли оркестру быть популярным? Мнение худруководителя