Песни из «Титаника» и «Крёстного отца»! Руководитель оркестра имени Финберга рассказал о программе, где будут подпевать все

«Музыка вне времени». Программа с таким названием уникальна! Ее можно услышать только в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга. И такая возможность появится уже завтра. Музыкальный фейерверк из популярных композиций ожидает публику 19 ноября. А распорядителем праздника будет автор проекта – Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер заслуженного коллектива.

Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер заслуженного коллектива «Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга»:

Произведения и композиторы, которые написали эти сочинения, которые прошли сквозь время… Все, что будет звучать, а это 20 номеров, – это шедевры, которые все помнят, молодежь знает, могут даже напеть.

Я назову композиторов: Ханс Циммер, Нино Рота – Тема любви из «Крестного отца», Эннио Морриконе «Chi Mai». Также будет музыка Луи Армстронга «Let my people go», «Hello Dolly», песня из «Титаника». Советские композиторы: Алексей Рыбников – «Встреча» из кинофильма «Сказка о звездном мальчике». Эдуард Артемьев – «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Арно Бабаджанян, его знаменитый ноктюрн. Все, что я ни называю, знают все поколения.