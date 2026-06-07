Главный приз – автомобиль. Стартовал второй сезон проекта «Спорт для всех»

Стартовал второй сезон проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Бесплатные тренировки по выходным в шести локациях Минска будут проходить в течение сезона, а это четыре месяца, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Стартовал второй сезон проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Бесплатные тренировки по выходным в шести локациях Минска будут проходить в течение сезона, а это четыре месяца, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Участники, которые обязательно должны зарегистрироваться на официальном сайте клуба, могут попробовать свои силы в 40 спортивных видах. Расписание прилагается. А вот главный приз – автомобиль.
Подробнее в видео.