«Главное – держать уровень». Нужно ли оркестру быть популярным? Мнение худруководителя

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Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Максим, у вас деятельность все-таки не очень телевизионная. Оркестр добавляет шарма.
Алена Сырова, СТВ:
Его нужно слушать живьем!
Кирилл Казаков:
Понятно. Но, например, когда концерты Алены записывались во Дворце Республики для телеканала СТВ, между прочим, понятное дело, что в таком формате оркестр необходим. Это не совсем телевизионная история. За счет чего, вы считаете, вам нужно быть популярными? Либо же деятельность оркестра, может быть, не настолько нуждается в этой попсе?
Алена Сырова:
Давайте определим, что такое популярность. Для артиста понятно, а для оркестра?
Максим Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Во-первых, важно тем людям, которые в нем работают. Например, в нашем Национальном академическом концертном оркестре Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга работают практически лучшие музыканты нашей страны – Антишин, Чайков, Баранковский – в музыкальном мире это мэтры. Это костяк коллектива, на котором он держится. Уровень коллектива определяется составляющей. Плюс тот уровень фестивалей, концертной деятельности, где, что. Насколько оркестр на слуху. Он может быть супероркестр, но о нем мало кто знает. Важна рекламная составляющая, без которой никуда не пройдешь. И самое главное – это держать уровень, потому что это сложно становится. Большое количество концертов, много программ, фестивалей сейчас появляется. У нас появился фестиваль «Джаз в городе Н». В Несвиже во дворе замка два вечера джазовой музыки, полный зал, полный стадион, как я говорю. Людям это надо, они приехали, были и россияне, и белорусы.
Алена Сырова:
Приехали за атмосферой, за такой элитарностью.
Максим Рассоха:
Мы говорим, что лучший коллектив для вас сегодня играет джаз. И люди понимают: здорово, что я сегодня попал.
Кирилл Казаков:
Смотрите, у нас это началось несколько лет назад фестивалями возле Ратуши в Минске, когда хорошие артисты, заслуженные, стали выступать и просто петь для тех, кто приходит отдыхать. И это определило статус минского вечера в субботу, когда можно прийти и послушать музыку.
Максим Рассоха:
Это знаменитая «Классика у Ратуши». В любом случае, здесь важна тематика субботы. По четыре субботы идет академическая музыка, раньше был джаз когда-то, сейчас музыка кино идет или популярная классика. Это все объединяет какой-то сюжет. И люди знают: я сегодня приду, будет определенная музыка. Наш коллектив постоянно участвует в этих субботах.
Алена Сырова:
Но тут коммерческой составляющей нет.
Максим Рассоха:
Без этого никак.
Кирилл Казаков:
Ну, как говорится, есть артисты тоже хотят. И амбиции – это тоже нормальная история. Не будет амбиций – не будет звезд.
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