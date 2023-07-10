«Главное – держать уровень». Нужно ли оркестру быть популярным? Мнение худруководителя

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Максим, у вас деятельность все-таки не очень телевизионная. Оркестр добавляет шарма. Алена Сырова, СТВ:

Его нужно слушать живьем! Кирилл Казаков:

Понятно. Но, например, когда концерты Алены записывались во Дворце Республики для телеканала СТВ, между прочим, понятное дело, что в таком формате оркестр необходим. Это не совсем телевизионная история. За счет чего, вы считаете, вам нужно быть популярными? Либо же деятельность оркестра, может быть, не настолько нуждается в этой попсе? Алена Сырова:

Давайте определим, что такое популярность. Для артиста понятно, а для оркестра?