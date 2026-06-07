Отказ литовских портов не сломал логистику – как и куда едут наши калийные удобрения в условиях санкций
Калийные удобрения. Мы в числе крупнейших игроков на этом рынке. В тройке. Но даже здесь одно дело – добыть, другое – продать, а третье – доставить. В мире с барьерами никогда не задумывались, как и куда едут наши удобрения. И как повлияли на технологию санкции?
Узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Дмитрий Клишевич, начальник 2-й сильвинитовой обогатительной фабрики ОАО «Беларуськалий»:
Погрузка идет в промышленных масштабах. Мы грузим в несколько типов составов. Это могут быть и балк-контейнера, и полувагоны, в зависимости от направления, от потребителя. Наше рудоуправление, как одно из четырех, грузит в сутки довольно большие объемы. Это в среднем от 6 до 8 тысяч тонн удобрений.
Поэтому отгрузка ведется и днем, и ночью, не останавливаясь ни на минуту. Удобрения наши хранятся на больших промышленных складах, потом подаются в узлы погрузки, где операторы с помощью загрузочных агрегатов все это грузят. До 2021 года мы работали в основном с таким подвижным составом, как минераловозы, и в принципе все хорошо отгружалось, шли большие объемы. Все шло через Литву, через порты Литвы. Потом Литва закрыла свое направление, соответственно, все наработки остановились. И нам в 2022-2023 годах пришлось искать новые пути погрузки.
Дмитрий Клишевич:
Мы грузили и биг-бэги, которые 500-1000 килограммов. Но понимали, что те необходимые объемы, которые требуются «Беларуськалию» мы только биг-бэгами освоить не могли. Поэтому были поиски новых решений. И вот в 2022 году совместно с россиянами вышли на такой тип мешков, в который влезает 14 тонн. То есть это мягкие контейнера, МК-14 так называемые, он многоразовый, герметичный и позволяет грузить сразу 14 тонн. Первое время мы каждый полувагон грузили и по 2 часа, и по 3 часа, потому что не было опыта. Нарабатывали технические решения, набивали руку, так сказать. В процессе работы приходило понимание, как это можно улучшить, усовершенствовать. Уже можно сказать, что в 2023-2024 году пошли хорошие объемы отгрузки калия с помощью данной технологии.
Дмитрий Клишевич:
Сейчас и порты России уже научились принимать наш калий, поэтому мы сейчас грузим несколько типов подвижных составов. Большие мешки МК-14 последние были загружены в конце 2025 года, потому что они свое дело сделали. В 2023-2025 годах они нам очень сильно помогли, но сейчас уже пришли другие решения.
То есть мы грузим по-прежнему минвозы, потому что инфраструктура в портах наладилась и могут принимать уже некоторые порты минвозы. К нам пришел такой новый подвижной вид состава, как балк-контейнера. То есть раньше тоже мы до введения санкций этим видом контейнеров не пользовались, но за счет того, что пришлось перестроиться, массово пошли балк-контейнера. Для нас это сейчас хорошее решение, потому что позволяет в промышленных масштабах довольно быстро загружать его, разгружать. И в итоге «Беларуськалий» может отгружать большие объемы продукции именно в промышленных масштабах.
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