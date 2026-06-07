Труд и вера в тренера. Юрий Альберс рассказал, как добиться успехов в спорте

Взлеты для огромного списка спортсменов помнит человек с рабочим стажем в 55 лет. Он начинал обычным тренером СДЮШОР. В его активе – наградные знаки, заслуженные звания, почетные грамоты. Он вел и сборную страны к победам и был старшим тренером. Он знает труд государственного чиновника.

Отечественный биатлон – один из медалоемких видов спорта в нашей стране. К сожалению, сегодня наши стреляющие лыжники еще в ожидании принятия глобальных решений со стороны международной федерации. Тем не менее наши школы работают не покладая рук. В истории отечественного биатлона были разные времена.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Когда были маленький, понятное дело, тогда выбирать особо нечего было. Тогда халва была на вес золота. Вы какие-то себе цели ставили? Я буду космонавтом…

Юрий Альберс, заслуженный тренер Беларуси:

Когда меня принимали в комсомол, спросили: кем ты хочешь быть? Я сказал: тренером. Я школу с серебряной медалью окончил. Мне классная говорит: ты что, с ума сошел? А я: нет, я в физкультурный. Сразу в «Вечернем Минске» была статья, что медалист поступает в Институт физкультуры. Еще девочка в плавании тоже с медалью была.

Юлия Силипицкая:

А вы тогда понимали, что хотите все-таки воспитывать спортсменов высокого класса, или вам было вообще все равно?

Юрий Альберс:

С отличием окончил институт. Я начинал в детской спортивной школе работать. Мне было 25 лет, когда приглашали к работе со сборной командой республики.

Юлия Силипицкая:

Вы были достаточно молодым тренером на тот момент, чтобы приглашали в сборную Беларуси. В 25 лет видели какую-то собственную систему подготовки?

Юрий Альберс:

Я впитывал все лучшее от тренеров, с которыми общался, естественно, и свое. И постепенно развивался.

Юлия Силипицкая:

К чему пришли?

Юрий Альберс:

Труд, труд и еще раз труд. И вера в тренера. Спортсмен должен понимать, что требует тренер и для чего.