Труд и вера в тренера. Юрий Альберс рассказал, как добиться успехов в спорте

Отечественный биатлон – один из медалоемких видов спорта в нашей стране. К сожалению, сегодня наши стреляющие лыжники еще в ожидании принятия глобальных решений со стороны международной федерации. Тем не менее наши школы работают не покладая рук. В истории отечественного биатлона были разные времена.
Взлеты для огромного списка спортсменов помнит человек с рабочим стажем в 55 лет. Он начинал обычным тренером СДЮШОР. В его активе – наградные знаки, заслуженные звания, почетные грамоты. Он вел и сборную страны к победам и был старшим тренером. Он знает труд государственного чиновника.
И это Юрий Альберс – гость программы «Спорттаймер» на СТВ.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Когда были маленький, понятное дело, тогда выбирать особо нечего было. Тогда халва была на вес золота. Вы какие-то себе цели ставили? Я буду космонавтом…
Юрий Альберс, заслуженный тренер Беларуси:
Когда меня принимали в комсомол, спросили: кем ты хочешь быть? Я сказал: тренером. Я школу с серебряной медалью окончил. Мне классная говорит: ты что, с ума сошел? А я: нет, я в физкультурный. Сразу в «Вечернем Минске» была статья, что медалист поступает в Институт физкультуры. Еще девочка в плавании тоже с медалью была.
Юлия Силипицкая:
А вы тогда понимали, что хотите все-таки воспитывать спортсменов высокого класса, или вам было вообще все равно?
Юрий Альберс:
С отличием окончил институт. Я начинал в детской спортивной школе работать. Мне было 25 лет, когда приглашали к работе со сборной командой республики.
Юлия Силипицкая:
Вы были достаточно молодым тренером на тот момент, чтобы приглашали в сборную Беларуси. В 25 лет видели какую-то собственную систему подготовки?
Юрий Альберс:
Я впитывал все лучшее от тренеров, с которыми общался, естественно, и свое. И постепенно развивался.
Юлия Силипицкая:
К чему пришли?
Юрий Альберс:
Труд, труд и еще раз труд. И вера в тренера. Спортсмен должен понимать, что требует тренер и для чего.
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