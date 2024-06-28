Худрук оркестра Финберга рассказал о новом джазовом фестивале в Несвиже

Ольга Бурлакова, ведущая: Вы автор этого уникального проекта. Как он вообще появился на свет? Почему именно джаз?

Как известно, белорусское лето наполнено музыкой. В эти три месяца вмещается целая россыпь великолепных, ярких, незабываемых фестивалей. И один из них – «Джаз в городе Н». Такое названия носят два вечера у стен Несвижского замка. Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга уже второй год будет знакомить гостей со всеми оттенками джаза и создавать на сцене настоящую магию творчества.

Максим Рассоха, художественный руководитель-главный дирижер ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я. Финберга»:

Почему именно джаз? Ну, во-первых, наш коллектив – это единственный коллектив в стране, который умеет играть музыку высокопрофессионально. У нас работают такие музыканты, которые умеют это делать. Конечно же, кому, если не нам, не нашему коллективу, заниматься джазовым искусством в Беларуси, пропагандировать его, развивать и популяризировать, чем мы и занимаемся.

У нас существует еще один такой проект – «Минский джаз». Он проходит зимой, тоже трехдневный фестиваль. И вот в Несвиже, буквально уже второй год, проходит новый фестиваль «Джаз в городе Н». Соответственно, Н – это Несвиж. Он проходит два раза в год. Это рождественский период, зимой, когда мы в театральном зале замкового комплекса даем два джазовых хороших, легких концерта под настроение Рождества. Это 5 или 6 января, как правило, попадает. А вот грандиозный самый фестиваль – open-air на открытом воздухе. Во дворе замка стоит огромная сцена, стоит большое количество посадочных мест, работает кафе летнее и, соответственно, можно прийти послушать настоящую элитарную музыку – джаз. Доступный джаз, понятный джаз, любимый джаз, узнаваемый джаз.

Я хочу сказать, что белорусы стали более активно выезжать на какие-то новые перформансы. У нас много фестивалей разных, но джазовых фестивалей не появляется почему-то.