«Тут начинается творчество». Чем отличаются звёзды из YouTube от настоящего белорусского шоу-бизнеса
Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какое-то время концертный оркестр Финберга, тогда еще под управлением, был некой кузницей очень большого количества белорусских звезд эстрады. Иногда многие говорили, что это потому что там играет живая музыка. Потому что, в любом случае, кто вырос на электронной музыке…
Алена Сырова, СТВ:
Буквально сегодня где-то попались в интернете кадры: интервьюировали Бьянку, она вспоминала, что начинала в оркестре под управлением Михаила Финберга и вспоминала о том, как она, будучи 14-летней девочкой, выходила на сцену, а позади оркестр. Дает определенные эмоции.
Кирилл Казаков:
Я продолжу то, что Алена стала говорить. Есть соцсети, есть YouTube – все. Можно фактически поставить телефон, включить себе музыку и под нее петь и все что угодно делать. Оркестр. Все-таки этот флер какой-то школы не растерян ли? И появилось ли какое-то определенное время возможностей, которое вы сейчас используете? Например, вечера джаза. Бах – выстрелили!
Максим Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Действительно. Во-первых, живой оркестр – это организм, который дышит. Любой солист, мы сегодня репетировали с детскими конкурсантами конкурса «Славянский базар» с эстрадной песней. Дети, реально абсолютные дети. Здорово поют, мы просто в восторге, что каждая страна прислала своего участника. Как же они места будут делить, потому что действительно очень талантливые дети. Плюс они в первый раз с оркестром выступают, по крайней мере, с нашим. Они прислали свои фонограммы. Там все четко, идет запись. Ни влево, ни вправо. Здесь совершенно другое. Их задача – вести за собой живой оркестр. А наша задача им аккомпанировать. Тут начинается творчество. Не просто поставил телефон, включил, записал. Творчество – когда…
Кирилл Казаков:
У всех же такое отношение: есть YouTube: записал, и вот. Монеточка есть…
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Оркестр – это очень сложный процесс. Я, когда делала сама собственный концерт во Дворце Республики, сталкивалась с тем объемом работы, который необходимо сделать. Это просто уникальные люди, которые действительно руководят этим процессом. Это нужен абсолютный слух, это нужно слышать каждую партию. Нужно их собрать, спеть, организовать. У каждого свои творческие моменты есть.
Алена Сырова:
Скажет, а зачем так сильно утруждаться.
Кирилл Казаков:
Заработать можно и просто записав в YouTube.
Алена Ланская:
Энергия живых инструментов всегда идет превыше всего.
Кирилл Казаков:
Алена, ты говоришь как профессионал. А есть ремесленники. Есть все-таки ремесленники.
Максим Рассоха:
Это как в сфере образования: есть среднее, а есть высшее. Еще магистратура, аспирантура. Оркестр – это аспирантура. Это высший уровень, до которого не каждый может дотянуть. Поэтому берет телефон, включает, выбрасывает потом то, что он записал под музыку. Вот и все.
Ланская: «Часть артистов ушла, но на это место стали заходить новые». Подробности.