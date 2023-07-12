Двое суток на самолётах. Вот как добирался до Витебска самый дальний участник детского конкурса

Новости Беларуси. Первые аккорды прозвучали. Витебск погрузился в атмосферу праздника. Мероприятия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» стартовали в городе над Двиной еще накануне. А сегодня, 12 июля, на сцену выйдут восходящие звезды – участники XXI Международного детского музыкального конкурса. Юные исполнители уже готовятся покорять сердца зрителей. В Концертном зале «Витебск» работает съемочная группа СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:

Витебск уже вовсю живет фестивалем. И чтобы ощутить эту атмосферу, достаточно приехать в центр города. Но особый дух сейчас здесь, в Концертном зале «Витебск». В 14:00 стартовал первый день Международного детского конкурса. Свои таланты продемонстрируют участники из 18 стран. Беларусь представит брестчанка София Рустамова. Она же и откроет конкурсную программу. На сцену она выйдет первой.

София Рустамова, участница XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023» (Беларусь):

На первом месте стоит вокал. Я готовилась очень упорно, и даже на данный момент мы держим меня в тонусе и, конечно, очень здорово и хорошо подготовились, чтобы представить свою страну по максимуму и на «отлично». Также мы занимались сценическим мастерством, хореографией, сценической речью. И как видите, сейчас мне создают красивый образ.

Виктор Пралич:

Скажу несколько слов о конкурсе. Проходит он в 21-й раз. Самый дальний представитель – из Австралии, Женя Давид Отто. Юный вокалист добирался до Витебска двое суток на самолетах. А вот конкурсантка из Кыргызстана – самая младшая. Девочке всего лишь 9 лет. У каждого из них внушительное портфолио и опыт участия и побед в различных международных состязаниях. Впервые в истории витебского конкурса исполнять произведение участники будут в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.

Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:

Талантливые дети, голосовые данные просто прекрасные. Например, Армения, Узбекистан, Израиль – можно назвать всех детей. Все очень яркие дети, приехали представить свои страны. Для нас большая ответственность лежит, чтобы им помочь это сделать. Потому что они все-таки не взрослые, поэтому им надо помогать. Они привыкли к своим фонограммам, которые идут ровно, метрически. Здесь же живой оркестр, который дышит, который может где-то помочь, повести вперед где-то. Это очень сложная задача, в момент выступления мне нужно уметь и солиста, и оркестр свести воедино, чтобы получился хороший продукт, хорошая песня.