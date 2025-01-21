Флешмобы, концерты, выставки – как прошёл второй день «Марафона единства» в Минске

Достижения страны – это результат белорусского трудолюбия и слаженной работы. Поблагодарить единомышленников за ежедневный вклад в развитие страны могут участники «Марафона единства». Самый народный проект, сплотивший тысячи белорусов, после длительного путешествия по стране вновь вернулся в столицу. В насыщенной программе – десятки мероприятий, знакомство с промышленным, культурным и историческим наследием страны. Даже те, кто находится на своих рабочих местах, в этот день смогли ощутить всеобщее настроение. Для трудовых коллективов выступили белорусские исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый этап «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать причастность к общему делу. Эмоции второго дня форума собрала Ольга Наумова. Настоящий калейдоскоп эмоций и событий. Вот так красиво «Марафон единства» ворвался в будни шумной столицы. Город погрузился в праздник: от торговых центров, колледжей, аэропорта до заводов. Вместо гула станков на производствах звучали песни.

Конечно, среди рабочих будней приятно, что такой концерт. Немножечко разрядиться, отвлечься от работы, от микросхем. Очень важно быть едиными и коллективом, и стране.

Столичное предприятие с историей более чем в 60 лет, лидер своей отрасли – «Интеграл». Здесь сутками, без остановки, специалисты делают крохотные, но такие важные для работы сложной электроники компоненты. И вот сегодня редкий перерыв на песни и танцы – от «Марафона единства». В новом цеху установили сцену с софитами, а с творческими подарками приехали белорусские исполнители. Самый популярный вид общественного транспорта столицы – метро. Каждый день скоростные поезда развозят по городу 700 тысяч пассажиров. За качество перемещения минчан отвечают сотрудники метрополитена, за безопасность и удобство станций – строители. В тесном сотрудничестве на результат «одно дело делают» уже 40 лет.

Приятно встретить коллег, с которыми мы встречаемся на строительных площадках, посмотреть, как они живут, как работают, как у них производственный быт отлажен. Производственное единство – проект «Одно дело делаем» собрал вместе коллективы «Минскметрострой»

Как важен выбор – на жизненных примерах, откровенно и открыто – рассказала будущим техникам замминистра образования. Ведь решение каждого человека влияет в том числе на судьбу государства.

Общение с успешными в своем деле людьми – значимая часть марафона. Так, у юных музыкантов столичной школы искусств была возможность поучиться у виртуозов сцены. С мастер-классами в гости приехал национальный академический концертный оркестр Беларуси.