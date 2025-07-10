Второй день детского музыкального конкурса «Витебск» – Максим Рассоха назвал своих фаворитов

Настоящим украшением фестиваля «Славянский базар» можно назвать Международный детский музыкальный конкурс «Витебск». Дети ни в чем не уступают взрослым конкурсантам. По крайней мере, они такие же смелые. Впрочем, во время исполнения славянского хита на сцене они были не одни, а в сопровождении замечательного, гениального Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки имени Михаила Яковлевича Финберга.

Максим Рассоха, художественный руководитель-главный дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Нет, они присылают нам свои фонограммы. Мы делаем аранжировки. Наш аранжировщик Владимир Николаевич Ткаченко делает прекрасные аранжировки. Мы им отправляем на согласование, как правило, все ли хорошо.

Ольга Бурлакова:

Все-таки дети остаются детьми либо они уже настолько профессиональны, что как взрослые приходят, работают, выкладываются?

Максим Рассоха:

Вы знаете, они остаются и детьми. Они искренне поют. Вот как они выучили, так и поют. В прицепе, уровень подготовки сразу виден. Я для себя, например, отметил буквально трех лидеров, которые, мне кажется, должны войти в тройку призеров. Я надеюсь, что так и произошло, собственно говоря. Поэтому приятно работать с теми, кто, действительно, приходит. У него четко подготовлено настолько все, и ты получаешь удовольствие от работы.