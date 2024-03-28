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Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра

28 марта 2024 14:03
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Сочетание «оркестр Финберга» давно стало именем собственным. Маэстро нет с нами уже два года, а его дело продолжается. Заслуженный коллектив Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга остается коллективом мирового уровня. О творчестве поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Максим Рассоха, художественный руководитель оркестра.

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра-1

Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга»:
Все традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть в оркестре. Преемственность поколений остается. Недавно закончился наш музыкальный проект «Шлягер на все времена». Это три разные концертные программы, которые идут три дня подряд. До этого был «Минский джаз», ежегодный проект, три джазовых концерта. И каждый год нужно придумывать разные программы, которые не повторяются.

Оркестр Финберга организовал концерт «Весенние романсы» на сцене Купаловского театра.

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра-4

Максим Рассоха:
Все предполагают, что романс – это академический голос, рояль, скрипка, медленный, заунывный русский романс. Есть русские романсы, а есть цыганские. Мы исполняем и то, и то.

У нас прозвучат и киноромансы: из кинофильмов «Верные друзья», «Жестокий романс», «Ирония судьбы, или с легким паром». Также романсы на стихи Сергея Есенина, Лермонтова, Гумилева, Маяковского. Еще наши солисты поют романсы из репертуара Александра Малинина, Николая Носкова, Авраама Руссо, Александра Розенбаума.

Подробнее смотрите в видео.

# Музыка # Культура # Максим Рассоха

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