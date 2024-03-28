Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра

Сочетание «оркестр Финберга» давно стало именем собственным. Маэстро нет с нами уже два года, а его дело продолжается. Заслуженный коллектив Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга остается коллективом мирового уровня. О творчестве поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга» : Все традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть в оркестре. Преемственность поколений остается. Недавно закончился наш музыкальный проект «Шлягер на все времена». Это три разные концертные программы, которые идут три дня подряд. До этого был «Минский джаз», ежегодный проект, три джазовых концерта. И каждый год нужно придумывать разные программы, которые не повторяются.

Максим Рассоха:

Все предполагают, что романс – это академический голос, рояль, скрипка, медленный, заунывный русский романс. Есть русские романсы, а есть цыганские. Мы исполняем и то, и то.

У нас прозвучат и киноромансы: из кинофильмов «Верные друзья», «Жестокий романс», «Ирония судьбы, или с легким паром». Также романсы на стихи Сергея Есенина, Лермонтова, Гумилева, Маяковского. Еще наши солисты поют романсы из репертуара Александра Малинина, Николая Носкова, Авраама Руссо, Александра Розенбаума.