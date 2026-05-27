«МИНСК» обыграл «Гродно-93» в матче чемпионата Беларуси по баскетболу

Баскетболисты «МИНСКА» и «Гродно-93 «продолжают выяснять отношения в серии за золотые медали чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодняшний матч стал третьим в этом противостоянии и прошел в белорусской столице на площадке РГУОР. Первую четверть хозяева выиграли 18:16. Во второй «гродненцы» навязали борьбу, им удалось выйти вперед, но баскетболисты «МИНСКА» смогли сократить отставание. На большой перерыв команды ушли с ничейным счетом 34:34.

Окончательный результат вы видите на своих экранах. В финальной серии повели 2:1 баскетболисты «МИНСКА». Четвертый поединок состоится в пятницу, 39 мая, в белорусской столице.