В Болгарии стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике

В болгарской Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 370 спортсменок из 43 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня был разыгран первый комплект наград в командном турнире юниорок. Беларусь представили Кира Бабкевич – она выступила с мячом и булавами, Маргарита Журович представила композицию с лентой, а Ксения Бондаренко с обручем. Лучшую сумму баллов за 4 вида набрала команда Болгарии и заняла первое место. Наши грации замкнули шестерку сильнейших. Во второй день турнира юные гимнастки определят лучших в финалах отдельных видов. Также на европейском форуме начнут выступление сеньорки.