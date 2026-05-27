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В Болгарии стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике

27 мая 2026 20:07
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В болгарской Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 370 спортсменок из 43 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня был разыгран первый комплект наград в командном турнире юниорок. Беларусь представили Кира Бабкевич – она выступила с мячом и булавами, Маргарита Журович представила композицию с лентой, а Ксения Бондаренко с обручем. Лучшую сумму баллов за 4 вида набрала команда Болгарии и заняла первое место. Наши грации замкнули шестерку сильнейших. Во второй день турнира юные гимнастки определят лучших в финалах отдельных видов. Также на европейском форуме начнут выступление сеньорки.

# Художественная гимнастика # Кира Бабкевич

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