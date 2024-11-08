Гладкая: с приходом Трампа страны ЕС будут покрывать больше военных расходов Украины

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»: Плюс, по-моему, какие-то контракты немецкая фирма тоже заключила. По-моему, еще и бельгийская, если я не ошибаюсь, где-то пробегала. Я хотела два слова сказать о величии: можно же быть маленькой страной, как Беларусь, но при этом быть великой страной благодаря тому, что делает наш лидер, благодаря тому, как относится к ситуации наш народ, поддержке нашего народа, той власти, которая сегодня есть в стране. Это говорит о величии такой страны – маленькая, но гордая.

Григорий Азаренок, СТВ: Позиция России и Беларусь с ней в принципе консолидирована. Это, естественно, готовность к переговорам на основании существующей на земле реальности. И как основа – эти стамбульские договоренности, которые были Украиной парафированы, включают в себя демилитаризацию Украины, то есть ее безъядерный статус, ограничение вооруженных сил. Потому что мы все прекрасно понимаем сейчас остановить войну, чтобы ее напичкали опять оружием, снарядами и так далее. Тут Трамп встает в коллизию, потому что Lockheed Martin и прочие американские военные корпорации заключили на миллиарды контракты на 10 лет уже вперед. И что Трамп придет и скажет, что мы сворачиваемся? Так они его убьют на следующий день. Ну вот что думаешь?

Григорий Азаренок:

А можно, например, быть в Германии с великой историей, экономикой, но быть посмешищем для всего мира, когда вам взорвали потоки, за которые вы деньги заплатили, и вы такие утерлись и ушли.

Людмила Гладкая:

Да и плюс, если Беларуси можно довериться в любом вопросе, понимать, что она не подведет, не бросит, не развернется, свои договоренности, обязательства она выполнит, то там, как мы видим, да, сегодня сказали «А» завтра – «Б». Что касается вот Америки. ну, наши эксперты все, вот кто у тебя в гостях был, да и Президент тоже всегда об этом говорит, нам бы свой кусок земли, за который вот я отвечаю, мне бы его защитить, мне бы его обеспечить. Вот Президент говорит: Трамп любит там немножко, да, самолюбование все такое. Но первое в этом деле – это ответственность перед своей страной, перед своими гражданами. Не важно, маленькой страной ты управляешь или крупной. Казалось бы, Америка далеко от нас. Но если посмотреть взаимосвязь, зависимость стран Евросоюза от Америки, влияние на эти страны со стороны Америки. Понятно, что сейчас из них еще больше будут выжимать. И они еще больше, наверное, будут покрывать вот эти вот траты, которые были в военном плане на Украину. А кому еще? Что он свою экономику будет? Он будет наводить порядок в своей стране, он будет какие-то вот эти дыры латать, наверняка внутренние вопросы закрывать. Поэтому, а все такое самое негативное, самое такое, наверное, тяжелое он будет перебрасывать на страны как раз Евросоюза.

Григорий Азаренок:

Да, это один из вариантов перебросить финансирование украинской войны полностью на Европу.

