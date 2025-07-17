Гладкая про срочников: «Наши реально круто работают»

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Пока я была там, общаясь с Павлом Николаевичем Муравейко, у меня была возможность, как он сказал, я первая из гражданских журналистов за этим наблюдала, там проходило итоговое контрольное занятие. Это была инженерная бригада 188-я, и там были подразделения срочников. Ребята-срочники сдавали промежуточный экзамен, тест. Водолазы, саперы. То есть они показывали, как они обнаруживают какие-то запрещенные вещи в воде. Диверсионные группы обнаруживают, с дронами как они умеют обращаться. Они за минуты разворачивают вот эти мосты для тяжелой техники. За минуты просто: раз, и уже мы смогли перейти на Днепр, и повезли там при мне этот бронетранспортер.

И он мне говорит... А я думаю, это ребята, которые уже там на контракте служат. Он говорит, нет. Думаю, может, подразделения какие-то. Он говорит, нет, это вот ребята-срочники, которые вот пришли, их обучили, вот у нас есть такие возможности. А ведь инженерные подразделения – это те, которые, наверное, идут впереди, прокладывая все пути и возможности для своих войск, для основных сил. И они же первыми, получается, в том числе встречают врага. Потому что они впереди, одними из первых идут. Я была, конечно, приятно удивлена. Причем вот это занятие прошло прям быстро. Тут водолаз работает, тут подлетает на лодке другая какая-то команда, которая задерживает диверсантов. Там еще кто-то подлетает. Тут вколачивают деревянные сваи для еще каких-то дел. Ну, то есть столько нюансов, и наши реально круто работают. Просто низкий поклон. Никогда раньше в это не вникала, поскольку другими темами занималась.