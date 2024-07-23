Гладкая о смертном приговоре Кригеру: у товарищей из консульства это вызывало улыбку

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вынесенный в Беларуси смертный приговор немецкому наёмнику, а также поговорим о будущем союзных СМИ. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот этот персонаж, преступник [Рико Криге – прим. ред.], приговор уже действительно вступил в законную силу. Интересно. Расскажи, как он смотрел на людей, на судей? Ему, кстати, предоставили адвоката?

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Да, у него был адвокат, у него был переводчик, у него был доступ консульский, то есть все было соблюдено.

Григорий Азаренок:

Дипломаты проходили?

Людмила Гладкая:

Консулы были, поскольку гражданин Германии, понятно. Если про их поведение говорить… В целом, в принципе, нормально. Но единственное, что меня так удивило: они, например, когда оглашали фамилии потерпевших людей и фамилии свидетелей, делали какие-то пометки у себя в блокноте. Я не знаю, что они там записывали, но именно в этот момент. Зачем? Если это фамилии, зачем вы эти фамилии пишете? Для чего? Потом такой момент. Видимо, они не ожидали, что…

Григорий Азаренок:

Шпионы. В посольствах всегда шпионы сидят.

Людмила Гладкая:

Да, тем более мы же видели на примере украинского посольства, когда там больше половины было как раз-таки при погонах. И когда белорусский же суд очень тщательно, очень въедливо. Это же не шоу, это не надо, это не так, как у них там попкорн Байдены падают и прочее.

То есть идет работа, стороны разбираются, в чем человек виновен, какая доказательная база достаточна, а какая недостаточна. То есть даже если человек совершил преступление, но суд видит, что недостаточно доказательств, этот эпизод может отпасть. Так правильно, так в Беларуси. Это закон. И люди у нас, и специалисты, и судья, и председательствующий по делу, и государственный обвинитель, люди просто высокопрофессиональные. И вот от меня только слова благодарности я видела, как ввели они этот процесс, и выдержка, конечно.

Григорий Азаренок:

А эти же подонки сразу нашли судью, задеанонили детей. Ну у нас это уже по десятому кругу, всем плевать, но тем не менее.

Людмила Гладкая:

Да, я все-таки еще про консула. Суд тщательно разбирается, может быть, где-то несколько раз, может, и 10, и 20, и 30 раз в суде оглашаются, зачитываются, казалось бы, одни и те же вещи, потому что все идет вокруг эпизодов с разных сторон. И вот как-то когда вот это все оглашали, зачитывали там несколько раз вот эти вот товарищи из консульства, почему-то у них это вызывало улыбку, у них это вызывало какие-то непонятные мне смешки. То есть, понимаешь, решается судьба, вы пришли в суд, решается судьба гражданина вашей страны, так вы наоборот должны быть заинтересованы в том, чтобы все это досконально, тщательно проверялось, вычитывалось пусть и тысячу раз, если надо. Судьба человека решается.

Тут много нюансов, если говорить по отношению к нашей стране, потому что это тоже такой процесс весьма показательный. То есть они, наверное, даже не удосужились почитать законодательство, что вообще может быть за акт терроризма. А если мы еще говорим о групповом признаке, то тем более. И вот когда огласили приговор, судья сказал: приговорен к высшей мере, Кригер Рико побледнел. Адвокат – у него просто багровое лицо стало, потому что он тоже, видимо, был уверен, что все там будет «чики-пуки». Консульские товарищи тоже у них как-то мову отняло. Они не ожидали, ну а как, ну хоть закон изучите. И потом, когда вышли, ну так получилось, что я немножко задержалась, там заметку делала. И когда я вышла на улицу, это буквально минут пять прошло… И адвокат, и вот эти товарищи из консульства, они друг к дружке улыбались, они хохотали. То есть, понимаешь, как будто бы они только что просмотрели какой-то фильм, пускай даже трагический. Но через несколько минут они выходят на улицу: «ха-ха, хи-хи», друг друга похлопывают по плечу. Я думаю, только что гражданина вашей страны, за которого вы пришли поддерживать и наблюдать консульский доступ и все дела… И вы, и у вас такая реакция. Для вас это... То есть даже для них, получается, этот человек это ну просто вот...