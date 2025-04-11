Гладкая: то, как Лукашенко встречал гостей из Пакистана, говорит о том, что приехали свои

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим визит делегации из Пакистана и работу белорусских спасателей в Мьянме. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень интересный свитер был у Батьки, когда финальная часть, вот эта посадка деревьев на аллее почетных гостей. Слушай, от военной формы до костюма рабочего, от костюма с галстуком до такого свитера – все у Батьки к лицу. А знаешь, это не то, что говорят... Ты, девушка, меня поймешь, что надо уметь одевать и прочее. Нет, просто органичен человек. Органичен во всех своих образах и ипостасях.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Правильно, на полигоне – в военной одежде, и человек дома – в домашнем. Кстати, ты сказал, что приглашал, встречал, вернее, гостей дома Президент наш с семьей, семью в домашнем, в такой одежде – это тоже о многом говорит, что приехали свои. Приехали люди, которые близки по духу, которые точно так же выстраивают свою политику. Потому что Пакистан, вот все эти страны действительно непростые. И, казалось бы, языки разные, и культура разная, и, наверное, какие-то вот традиционные вещи тоже разные, но тем не менее, ты посмотри, как близки люди, которые находятся на разных концах света, не граждане, а именно лидеры, которые еще несут ответственность за свои нации, за свои народы. И насколько вот они близки, несмотря на это расстояние, несмотря на, казалось бы, разность. А почему? Потому что каждый из них думает, в первую очередь, о своем народе.