Нация, которая подарила миру Марию Склодовскую-Кюри, сегодня не может обеспечить достойную жизнь собственным ученым. 27 мая Варшаву парализовала самая масштабная за последние десятилетия акция протеста научных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни протестующих окружили здание Сейма, выдвинув властям ультиматум. Ученые требуют увеличить долю бюджетных ассигнований на науку до 3 процентов от ВВП, привязать заработные платы к уровню бизнес-сектора и срочно отремонтировать студенческие общежития.

Петицию с этими требованиями уже подписали 25 тысяч человек, но официального ответа от правительства до сих пор не последовало. Исследователи возмущены проектом бюджета на 2026 год, который урезает и без того скудное финансирование. Это ставит крест на фундаментальных исследованиях и подготовке новых кадров.

Вчерашние выпускники, не видя перспектив на родине, массово уезжают в Германию или Соединенные Штаты. На этом фоне ученые предупреждают, что без человеческого капитала в научной сфере невозможно построить экономику знаний, а без нее не будет ни сильной армии, ни суверенитета.