«Им просто плевать». Гладкая о реакции властей Германии на приговор по делу Криегера

Людмила Гладкая, обозреватель издательского дома «Беларусь Сегодня»:

Я работала в судебном процессе, видела и реакцию стороны защиты, и реакцию представителей консульства. Меня так удивило. Во-первых, тяжелое преступление, страшное. И сегодня адвокат говорил, что там суммы ущерба небольшие. Да, суммы небольшие. Там поезд должен был приехать через минуту после взрыва. А если бы этой минуты не было, а если бы взрыв пришелся как раз на время прибытия поезда? В принципе, такое поведение было у представителей консульства и в суде. Они улыбались, их почему-то забавляло, вызывало улыбку, когда зачитывали несколько раз, может быть, 10, 20, 30, казалось бы, одни и те же вещи. Суд досконально пытается разобраться каждый раз во всех обстоятельствах.

Осужденный к высшей мере гражданин Германии подал ходатайство о помиловании.

Еще один момент. Когда был вынесен приговор, прошло минут 5, они вышли из зала суда, адвокат и представитель консульства Германии, они обнимались, улыбались, и мне странно. Думаю: только что гражданину вашей страны вынесли смертный приговор – исключительную меру наказания, а у вас улыбки. И еще у меня сложилось впечатление, что этим людям, поскольку сейчас мы не слышим никаких заявлений, ни действий со стороны правительства Германии, может быть, им просто плевать? Они кинули своего гражданина. Я в какой-то момент поймала себя на мысли: может быть, они хотят, чтобы смертный приговор привели в исполнение? По сути, сейчас этого человека защитить некому. Он в Беларуси обращается к Президенту с прошением о помиловании. К своим властям он понимает, что бессмысленно.