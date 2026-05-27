«Столица» переиграла ВРЗ в первом матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

Денис Пащеня, корреспондент: Несмотря на будний день, без поддержки публики коллективы не остались. Атмосфера поистине воодушевляющая для обеих команд, но за минчан переживают больше. Все-таки фанаты надеются на победу на домашней арене.

4 лучших клуба страны продолжают борьбу за трофей. Коллективы долго выясняли отношения на протяжении регулярки. Пути сразившихся сегодня команд на этом этапе были разными. Столичники катком прошлись по оппонентам, набрали 67 очков, и заняли уверенное первое место, допустив всего одно поражение и ничью. Гомельчанам пришлось труднее – 5-я строчка таблицы и всего 49 баллов. Однако в играх подобной величины вся статистика обнуляется – две команды в одинаковой мере претендуют на выход в финал. Так, ВРЗ заколотил быстрый гол, дав минчанам усомниться в своих силах. Исправлять ситуацию взялся Дмитрий Шимановский. Его дело продолжил Артем Якубов, забивший победный гол. Точку в поединке поставил все тот же Дмитрий Шимановский, на счету которого дубль. Итог – 3:1.