«Столица» переиграла ВРЗ в первом матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
Мини-футбольная «Столица» добыла победу в первой полуфинальной встрече чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
О ходе встречи и атмосфере события расскажет Денис Пащеня.
Денис Пащеня, корреспондент:
Несмотря на будний день, без поддержки публики коллективы не остались. Атмосфера поистине воодушевляющая для обеих команд, но за минчан переживают больше. Все-таки фанаты надеются на победу на домашней арене.
4 лучших клуба страны продолжают борьбу за трофей. Коллективы долго выясняли отношения на протяжении регулярки. Пути сразившихся сегодня команд на этом этапе были разными. Столичники катком прошлись по оппонентам, набрали 67 очков, и заняли уверенное первое место, допустив всего одно поражение и ничью. Гомельчанам пришлось труднее – 5-я строчка таблицы и всего 49 баллов. Однако в играх подобной величины вся статистика обнуляется – две команды в одинаковой мере претендуют на выход в финал. Так, ВРЗ заколотил быстрый гол, дав минчанам усомниться в своих силах. Исправлять ситуацию взялся Дмитрий Шимановский. Его дело продолжил Артем Якубов, забивший победный гол. Точку в поединке поставил все тот же Дмитрий Шимановский, на счету которого дубль. Итог – 3:1.
Дмитрий Шимановский, игрок МФК «Столица»:
Тяжелая игра, полуфинал. Здесь легких игр не бывает. Конечно, хорошо, когда помогаешь команде. Сегодня вся команда хорошо играла, билась. Поэтому выиграли, первый шаг сделали. У нас одна задача – выиграть в каждом матче. Поэтому будем настраиваться, соперник очень сложный. Будем стараться играть только на победу.
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