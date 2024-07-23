Гладкая о вступлении Беларуси в ШОС: мы показали всем, что являемся очень надежным партнером





Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

То есть люди понимали, что по повестке мы обсуждаем какие-то темы... Очень важно, в том числе в таком формате, новом формате, который мы начали это делать не так давно, раскручиваемся по чуть-чуть. То есть он понимал, что и на этой площадке гости, которые к нам приходили, они понимали, что на этих площадках тоже очень важно людям разъяснять. И сейчас, когда для нас важна тема вступления в ШОС. И не только для нас – для России тоже важно вступление в Беларусь и в ШОС; странам-участницам тоже важно вступление в Беларусь в ШОС. У нас свои наработки уже в мире, с другими странами тоже по разным вопросам. Поэтому мы пришли не просто так. Мы пришли уже с каким-то важным багажом. Плюс мы показали всем, что мы очень надёжный партнер. Если мы сказали так, то мы это сделаем.

То есть нам можно верить. Мы ни разу за всю свою историю суверенного независимого государства никогда никого не подвели, никогда никого не предали. Уж тем более Россию, наше Союзное государство. И поэтому люди понимают, что надо приходить, надо разговаривать, надо рассказывать. И вот сейчас тема ШОС, вступление в BRICS... Мы тоже обсуждали с разными экспертами. И я смотрю, вот поехала наша делегация, там Наталья Ивановна Кочанова... Я так написала пресс-службе Советы Республики: там вот Екатерина, может быть, есть возможность? У нас такая тема. И я почему-то думала, что, наверное, процентов 90 не получится. И я сама говорю только. Она говорит: интересно, предложу. Говорит: только, знаете, у нас формат, наверное, не совсем подходящий – скайпе, там стрим, онлайн. А тут председатель Совета Республики. Она мне говорит: формат нам очень даже подходит. И вот буквально я утром поинтересовалась, спросила.



Григорий Азарёнок, СТВ:

Где еще так есть по-простому? Вот ты можешь представить себе в Америке Нэнси Пелоси, это по должности тот человек, который соответствует должности Натальи Ивановны Кочановой. Ты можешь себе представить, что бы вот взяла вот так на стрим, без подготовки, без вопросов предварительных, еще как-то, ну, там сейчас с Бидона этого все смеются и так далее. Тут стоит понимать, что мы помним все его пресс-конференции, когда он с бумажкой выходил, где не просто ответы на вопросы были написаны, а где написано: подойди сюда, руку подними здесь, здесь тебе задаст вопрос журналист, отойди. А тут второй человек в стране. Я же говорю, вот можно где-нибудь это себе представить?

