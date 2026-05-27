«Машека» обыграл «Кронон» в матче бронзовой серии ЧБ по гандболу

Во втором матче бронзовой серии чемпионата Беларуси по гандболу «Машека» одержал победу над «Крононом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра прошла в Гродно.

После первой половины матча гости вели 20:14. Во втором тайме гандболисты «Машеки» также доминировали и в итоге одержали выездную победу – 35:32. Счет в серии стал 2:0 в пользу могилевской команды. Третий матч серии за бронзовые награды между «Машекой» и «Крононом» состоится в субботу, 30 мая. Дружины сыграют в Могилеве. Напомним, медальные серии проходят до трех побед.