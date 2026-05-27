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Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал в Минске

27 мая 2026 18:28
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Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал в обновленном манеже. За награды турнира спорят более 150 участниц в 9 возрастных группах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая. 

Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал в Минске-2

К этому турниру грации всегда готовятся с особым чувством, вот уже 25 лет каждый год школа подводит итоги проделанной работы и выявляет лучших. Ведь сегодня лидеры национальной команды Беларуси – это воспитанницы именно динамовской школы, собственно, как и тренерский штаб.

Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике стартовал в Минске-4

Полина Стригельская, тренер-преподаватель СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:
Я попала в школу «Динамо» в 8-летнем возрасте и с тех пор каждый год участвую во всех соревнованиях. Вначале ребенком, для меня это было очень красочно, почетно, потому что лучшие гимнастки страны в основном выходят из нашей школы. И стать одной из лучших это всегда очень здорово. На данном этапе я уже как тренер и судья здесь участвую. Всегда хороший, добрый душевный турнир с замечательными призами и серьезной конкуренцией. 

Далее смотрите в видео. 

# Художественная гимнастика

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