Гладкая: трудно в Беларуси найти место, которое не было бы связано с геноцидом нашего народа

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим визит делегации из Пакистана и работу белорусских спасателей в Мьянме. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Что касается дела о геноциде. Когда начинаешь погружаться в эту тему. Например, последнее дело в отношении нацистского пособника Серафимовича, который сбежал в последний год войны через Польшу в Великобританию, там тихонечко зашился, жил более полувека, особо не отсвечивая, фамилию немножко сменил, особо нигде в телефонных книгах его фамилии не было, в выборах он не участвовал, чтобы не засветиться нигде. А никто не нашел его и не предъявил однажды. Но человека нашли, в общем-то, и спрашивали с него.

Оказалось, что в Беларуси очень много... Кто-то, допустим, внук человека, который пострадал, кто-то разговаривал с человеком, который пострадал и ездил в Лондон на этот судебный процесс. Человек, который рассказывает мне это со слов своей бабушки, еще кого-то водит на место расстрела. Говорит, вот здесь люди прятали, здесь его убили, а здесь забили дубиной до смерти моего деда. А здесь еще человека расстреляли только потому, что он был свидетелем другого преступления. А здесь сожгли в этом доме людей, а кто-то успел сбежать, его там добили, а с мертвого тела девушки сняли свитер, потому что он был теплый, красивый, взяли себе, тут же надели на себя. Гладкая: то, как Лукашенко встречал гостей из Пакистана, говорит о том, что приехали свои.

И люди рассказывают какие-то такие вещи, вроде как ты не видел этого сам, но по рассказам твое воображение рисует такие дикие картины, и ты думаешь, вот как люди вообще, тем более вот эти пособники нацистов, которые родились на этой земле, а кто-то вырос в одной деревне с этими людьми, которых убил, мучил, детей. И ты думаешь, вот как вообще человек на такое способен? И поэтому концерты-реквиемы очень правильно, что мы проводим.

Сейчас 80-летие освобождения, тем не менее мы же не только 9 Мая говорим об этих событиях, мы говорим о них всегда, постоянно. Мы помним, мы больше вносим в наши учебники каких-то фактов, о которых, наверное, раньше старались из деликатности, наверное, не договаривать что-то, чтобы не обидеть соседей, и где-то опять же, как Президент сказал, тогда говорили, что меньше людей у нас погибло, каждый четвертый, потому что своя ответственность тоже в этом есть, тогдашних руководителей.