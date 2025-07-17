Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Лукашенко с председателем ФПБ, конфликты внутри ЕС, угрозы, исходящие от НАТО, учения Запад. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Возвращаясь к профсоюзам, я считаю, что такие профсоюзные организации должны быть и в частном секторе.
Григорий Азаренок, СТВ:
Нет, так если у нас 50% работников заняты в частном секторе, то а кто их права защищает? А вдруг какому-нибудь жирному коту приспичит, владельцу, я имею в виду. А почему, например, не будет организации, которая спросит: «А что это у тебя зарплата 80 тысяч, и ты гоняешь на «Майбахе», директор торговой сети, а у нас здесь, значит, 2-3 тысячи получают?»
Людмила Гладкая:
Да, и что это ты человека увольняешь, а основания какие? Плюс… Президент говорит, сила, силища – профсоюзы. Потому что это народная организация, потому что там люди, там трудовые коллективы. И именно от земли должны и проблемы подниматься, и решать проблемы, и предложения какие-то. И людей надо слышать, с ними надо говорить в том числе. Это тоже через профсоюзы. Но вот, наверное, лидерами профсоюзных вот этих местных организаций не должны быть люди по, скажем так, назначению, как на заводе. Это вот как мне кажется. Хотя бы взять отдельный какой-то коллектив, например, вот как у нас. Руководство присматривается там, коллектив присматривается, и люди понимают, что вот есть, например, люди, которые умеют работать, к которым тянутся люди, которые с харизмой, которые инициативные, которые действительно болеют за дело и ему доверяют. Вот таких людей нужно ставить и выбирать в такие организации. Плюс вот сейчас уже анализируя те события, которые были там пятилетней давности, да и вообще, почему иногда какие-то проблемы вылазили и потом, и вылазили не там, где нам хотелось бы, где-то в этих экстремистских, как потом выяснилось, ресурсах и так далее, или где-то там взрывались в обществе.
Так вот, мне кажется, что если вот как раз профсоюзы для того и нужны, если где-то какие-то нарывы есть или там есть какие-то вопросы, есть какие-то запросы, неважно, в обществе, в трудовом коллективе, надо, наверное, время от времени давать что-либо разрядку, вот идти туда, с ним разговаривать, где-то, может быть, и спорить, где-то там обмениваться какими-то мнениями, спорить, в общем. И находить в этом споре истину. Если какие-то вопросы невозможно решить, наверное, надо тоже как-то это объяснять людям там, внутри коллектива. И слышать здравые инициативы, которые идут вот из народа. Это тоже через профсоюзы. И для меня вот, наверное, на одной такой планке, ступеньке – профсоюзные организации, почему тогда в 2020-м пытались через них качнуть нашу страну, равно так же, как и через вот этих депутатов на местах, точно так же пытались качнуть, сломать вот эту связь между народом и обществом и государством.