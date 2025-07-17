Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Возвращаясь к профсоюзам, я считаю, что такие профсоюзные организации должны быть и в частном секторе.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, так если у нас 50% работников заняты в частном секторе, то а кто их права защищает? А вдруг какому-нибудь жирному коту приспичит, владельцу, я имею в виду. А почему, например, не будет организации, которая спросит: «А что это у тебя зарплата 80 тысяч, и ты гоняешь на «Майбахе», директор торговой сети, а у нас здесь, значит, 2-3 тысячи получают?»

Людмила Гладкая:

Да, и что это ты человека увольняешь, а основания какие? Плюс… Президент говорит, сила, силища – профсоюзы. Потому что это народная организация, потому что там люди, там трудовые коллективы. И именно от земли должны и проблемы подниматься, и решать проблемы, и предложения какие-то. И людей надо слышать, с ними надо говорить в том числе. Это тоже через профсоюзы. Но вот, наверное, лидерами профсоюзных вот этих местных организаций не должны быть люди по, скажем так, назначению, как на заводе. Это вот как мне кажется. Хотя бы взять отдельный какой-то коллектив, например, вот как у нас. Руководство присматривается там, коллектив присматривается, и люди понимают, что вот есть, например, люди, которые умеют работать, к которым тянутся люди, которые с харизмой, которые инициативные, которые действительно болеют за дело и ему доверяют. Вот таких людей нужно ставить и выбирать в такие организации. Плюс вот сейчас уже анализируя те события, которые были там пятилетней давности, да и вообще, почему иногда какие-то проблемы вылазили и потом, и вылазили не там, где нам хотелось бы, где-то в этих экстремистских, как потом выяснилось, ресурсах и так далее, или где-то там взрывались в обществе.