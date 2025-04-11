Гладкая: украинская политика уже покалечила молодое поколение – детей, которые там зигуют

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим визит делегации из Пакистана и работу белорусских спасателей в Мьянме. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Что касается Украины, я все-таки считаю, что действительно есть надежда, что, понятно, не Советский Союз 2.0, как уже, наверное, кто-то и шутит, но есть шанс того, что кто-то перебесится... Григорий Азаренок, СТВ:

Зеленский уже нахапал, уже хватит жрать украинских людей, пить их кровь, ну уедь ты! Ну живи ты в Аргентине, во Франции ты дом купил, банк купил, купил там на каких-то Лазурном берегу, хрен с тобой. Ну возьми ты в самолет всю свою шоблу эту и улети ты, и живи ты, блин. Нюхай свой кокс, кури свои эти самокрутки. Даже, блин, второй эшелон украинской власти придет, с ними можно будет договориться, ты просто упоротый наркоман. Гладкая: то, как Лукашенко встречал гостей из Пакистана, говорит о том, что приехали свои.

Людмила Гладкая:

Нет, там же понятно, что есть с кем договариваться. Уже звучало, что среди военных, причем на высоких должностях. То есть было понятно, что эти люди не совсем уже настроены, как он. И, возможно, даже готовы слить его во благо Украины, во благо оставшийся части населения Украины, потому что там прорядело. Сейчас ты смотришь, понимаешь, там пустая улица, пустая площадь. А ведь это реальность уже. То есть они идут правильным, условно, в кавычках говоря, путем. И тут хочется обратиться к тем людям, которые остались сейчас в Украине и занимают какие-то должности, которые на что-то влияют. Тем же людям военным. Остановитесь. Сохраните хотя бы часть того генофонда, который у вас остался. Не убивайте вы своих людей. Вы уже покалечили молодое поколение – детей, которые там зигуют. Вы представляете, какая у них психика, что у них в голове?

Григорий Азаренок:

Ребенок-каратист на соревнованиях по карате недавно видела? Соревнования были по карате. Первое место занял русский мальчик, 13-летний, среди детей соревнования. Первое место занял русский мальчик, второе место – украинский. Украинский отказался русскому пожимать руку, уже воспитали маленького бандеровца, а официальная федерация написала про него: Макс респект. Ноу рукопожатие, террорист. Про 13-летнего русского ребенка – террорист.