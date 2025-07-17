Гладкая об интервью с Муравейко: для иностранных спецслужб были посланы определённые сигналы

Григорий Азаренок, СТВ:

Твое интервью. Вообще, знаешь, я вот так смотрел и просто проникался, меня вот обволакивало такое спокойствие. То есть говорили-то о серьезных вещах, о том, что там готовятся к войне, но я слушаю Муравейко, понимаю, что ну все под контролем на данном этапе, на данный момент.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Во-первых, Павел Николаевич – это человек, который редко дает интервью. Во-вторых, мне, например, даже приятно чисто визуально посмотреть, послушать наших генералов, наших полководцев, людей, которые в погонах на любой должности, потому что это грамотные люди, которые, во-первых, умеют говорить. Во-вторых, нет вот этой канцелярщины, которая, слава богу, уже давным-давно ушла. Те люди, которые были на этих должностях, они уже ушли кто куда. И плюс я понимаю, что люди абсолютно понимают, о чем они говорят. Они владеют ситуацией. Понятно, что мне малюсенькую долю только рассказали. Через меня, вернее, для аудитории белорусской и понятно, что для заграницы. И в том числе для иностранных спецслужб были посланы определенные сигналы. Как говорят: имеющие уши да услышат. Я думаю, что вполне себе услышат. Там считывались, я думаю, и взгляды, и мимика, и тон, с которым произносилось, и темы, которые: а почему он это первый, а почему он об этом сказал, а об этом не сказал, а почему он тут намекнул, а почему тут эмоционально было, а почему тут историю в параллель провел со своим детством, с Великой Отечественной войной. Я думаю, что все это считывалось. Лучше посмотрите, послушайте…