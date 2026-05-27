Белорусские пограничники готовятся к профессиональному празднику

Беларусь готовится отпраздновать День пограничника. Праздничные мероприятия по традиции начинаются накануне официальной даты. Сегодня, 27 мая, в Могилеве прошел торжественный сбор боевых товарищей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадь Славы пришли десятки людей, для которых зеленая фуражка по-прежнему остается символом чести, мужества и верности службе. Многие пограничники прибыли вместе с семьями и детьми. У мемориала состоялся боевой расчет, а память павших защитников границы почтили минутой молчания.

Основные торжества в Могилеве пройдут уже завтра. Праздничный день откроет автопробег по улицам города. Затем на площади Славы состоятся торжественное построение, поздравления и награждение лучших военнослужащих и ветеранов пограничной службы. Народные гулянья развернутся в сквере 40-летия Победы. Для жителей и гостей города подготовили концертную программу с участием пограничного оркестра и группы «Механика», показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставку оружия, тематические фотозоны и интерактивные площадки. По традиции всех желающих угостят солдатской кашей.

