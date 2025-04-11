Гладкая: мы должны сохранять базу, видеопоказания свидетелей геноцида, чтобы прочувствовать и помнить

Григорий Азаренок, СТВ: Самое главное то, что Батька сказал в интервью МГТРК «Мир», что меньше языком ляпать, а больше делать. Это надо прочувствовать, это надо пережить заново. Конечно, у нас уже нет этой возможности пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Совсем они старенькие и совсем их мало, и в основном это дети войны, фронтовиков, партизан уже как таковых и не осталось практически.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Поэтому надо в том числе не только закреплять судебное решение, факты, которые были, но еще и создавать, сохранять базу: видеопоказания свидетелей, которые еще были. Вот этот, как наш архив, который в Дзержинске, – фотографии различные, видео, которые были из концлагерей, различные тоже материалы, чтобы не было возможностей затереть. Как вот в Германии, по-моему, или где наши сделали фильм, а они что с ним сделали, с этим фильмом. Они замазали там лица, размыли все картинки: ой, это тут насилие, геноцид, тут все плохо. Секундочку. Ну так это же история. А человек, который смотрит, он же смотрит вот эти фрагменты замыленные, замазанные. Так вот, мы должны сохранять у себя вот эти базы, чтобы люди, те же ученики в школах, студенты могли целиком видеть, вот как ты говоришь, прочувствовать, ну и помнить.